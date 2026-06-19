Interroga l'universo in cerca di risposte.

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Citazione dal film Collateral Beauty di Brigitte

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Dal film

Collateral Beauty
Brigitte

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il dirigente pubblicitario Howard Inlet è ridotto ad uno stato clinicamente depresso, borderline, solitario e suicida dopo la morte tragica della sua giovane figlia. I suoi amici (che lui ha allontanato) e partner commerciali, Whit Yardsham, Claire Wilson, e Simon Scott temono per la salute mentale di Howard così come il futuro della loro azienda, dato che il comportamento irregolare di Howard è costato loro numerosi profitti e li ha lasciati sull'orlo del fallimento; come socio di maggioranza, Howard ha anche minato gli sforzi per...Leggi di più

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Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia...

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia troppo tardi, magari scopri che invece di cadere, impari a volare.

‐ Anonimo ‐

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