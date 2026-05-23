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Citazione dal film Le pagine della nostra vita di Allie

Una donna capisce quando un uomo la guarda negli occhi e ne vede un'altra.

Dal film

Le pagine della nostra vita
Allie

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un uomo anziano legge quotidianamente stralci di un diario ad una donna affetta da demenza senile in una casa di riposo. La donna, che non ricorda nulla di sé tranne un preludio di Chopin che suona a memoria al pianoforte, si appassiona all'avvincente storia d'amore raccontata nel diario, che tratta di un amore nato negli anni quaranta durante una calda estate nella Carolina del Sud.

Allie Hamilton è una bella ragazza di Charleston: è colta, ama suonare il pianoforte e dipingere, appartiene ad una famiglia facoltosa e dopo...Leggi di più

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Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.

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Oscar Wilde

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