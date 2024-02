Citazione dal film The Expatriate di Amy

Amy

The Expatriate: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Amy e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Ben Logan è un ingegnere statunitense che vive in Belgio con la figlia quindicenne Amy. Ben si occupa di testare dispositivi di sicurezza per individuarne le eventuali vulnerabilità e poterli migliorare.



Lavora inoltre per la divisione sicurezza di una importante multinazionale, la Halgate Group, nella succursale di Anversa.



Quando una sera ritorna in ufficio con Amy per recuperare un pacchetto che aveva dimenticato, lo attende una sorpresa: l'ufficio è vuoto, non ci sono più i mobili, le attrezzature e non ci sono nemmeno più...Leggi di più

