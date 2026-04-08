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Citazione dal film Australia di Nullah

Io Galapa, io uomo mago! Io invisibile…. Io no bianco, io no nero, io sangue misto, io meticcio!

Dal film

Australia
Nullah

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
La storia inizia poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, ai tempi delle Generazioni Rubate. Una nobil donna inglese, Lady Sarah Ashley, si reca dal marito in Australia per vendere la loro tenuta di bestiame, Faraway Downs, al re del bestiame nord-australiano King Carney perché non ritiene più necessario possedere un allevamento in rovina, a differenza del marito Maitland Ashley.

Al suo arrivo alla città di Darwin viene scortata a Faraway Downs dal mandriano e fedele amico del marito Drover, dai suoi due uomini...Leggi di più

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È bello avere sempre qualcuno che ti ascolta. Ne parlavo appunto oggi con il muro.

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‐ Anonimo ‐

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