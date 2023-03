Buoni pensieri, buone parole, buone azioni.

Il padre di Freddie Mercury

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle azioni

Commenta

Bohemian Rhapsody: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Il padre di Freddie Mercury e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 1970 Farrokh Bulsara, uno studente di college indiano-britannico e gestore di bagagli all'aeroporto di Heathrow, osserva una band locale di nome Smile che si sta esibendo in un locale notturno. Dopo lo spettacolo incontra il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor e si offre di sostituire il loro cantante Tim Staffell (che aveva appena lasciato il gruppo proprio quella notte). Con l'aggiunta del bassista John Deacon, la band - ora conosciuta come Queen - fa concerti in tutta la Gran Bretagna fino a quando vendono il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Bohemian Rhapsody

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi