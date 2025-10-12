DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Bohemian Rhapsody
- Il padre di Freddie Mercury : Buoni pensieri, buone parole, buone azioni.
- John Reid: Allora voi siete i Queen. E tu devi essere Freddie Mercury. Avete talento! Tutti e quattro. Su, ditemi: cos'hanno i Queen di diverso da tutte le altre aspiranti rock star che incontro?
Freddie Mercury: Glielo dico io cosa abbiamo. Siamo quattro emarginati male assortiti che suonano per altri emarginati: i reietti in fondo alla stanza che sono piuttosto certi di non potersi integrare. Noi apparteniamo a loro.
Brian May: Siamo una famiglia.
Roger Taylor: Ma ognuno di noi è diverso.
- Il padre di Freddie Mercury : Fallirai se fingerai di essere qualcuno che non sei!
- Ray Foster: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
Freddie Mercury: No... è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. E' meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. E' un cazzo di capolavoro.
Ray Foster: Oh Cristo.
John Reid: E' un buon album, Ray.
Roger Taylor: Preferiamo, capolavoro!
Ray Foster: E' costoso. E riguardo a... Bohemian...
Freddie: ...Rhapsody.
Ray: ...Rhapsody, che sarebbe?
Freddie: Un poema epico.
Ray: Dura un'eternità! Sei maledetti minuti!
Freddie: Povera tua moglie se per te sei minuti sono un'eternità!
- Jim Hutton: Quindi i tuoi amici ti hanno lasciato solo?
Freddie Mercury: Non sono miei amici... non proprio. Solo distrazioni.
Jim: Da cosa?
Freddie: Da quei momenti di vuoto, immagino. Li trovo intollerabili. Tutto il buio che pensavi di esserti lasciato alle spalle si insinua di nuovo.
Jim: So cosa intendi.
Freddie: Davvero? E tu come li vivi?
Jim: Li trascorro con gli amici veri. Sembra proprio che ti serva un amico.
Freddie: Mi piaci.
Jim: Anche tu mi piaci, Freddie. Vieni a cercarmi quando avrai deciso che anche tu ti piaci.
- Freddie Mercury: Posso sapere che fate?
Roger Taylor: Se fossi puntuale lo sapresti.
Freddie: Sono un performer, tesoro, non un ferroviere svizzero. [...] Scusa per il ritardo.
Brian May: Di nuovo.
Freddie: Va bene, potreste dirmi per favore perché non suonate gli strumenti?
Brian: Voglio dare al pubblico una canzone da eseguire insieme. Farlo diventare parte della band. Allora, che può fare? [con piedi e mani batte il tempo di We Will Rock You]. Immagina migliaia di persone che fanno così all'unisono. Mmh, allora?
Freddie: Qual è il testo?
-
- Freddie Mercury: [mostrando a Mary il video live di Love Of My Life registrato a Rio] Secondo Brian è stato il maggior pubblico pagante della storia. Per tutta la serata non sapevo se capivano qualcosa di quello che dicevo e poi... cantavano tutti. Erano migliaia! Tutti che cantavano a te. Perché è vero...
Mary Austin: Freddie, che succede? E' un po' di tempo che le cose non vanno. Dillo. Dillo!
Freddie: Ci ho riflettuto a lungo. Credo di essere bisessuale.
Mary: Freddie, sei gay? Io lo sapevo già, solo che non volevo ammetterlo. Non so perché mi caccio sempre nella stessa situazione! Ti amo ma... Ti amo Mary ma... mi serve spazio; ti amo Mary ma... ho conosciuto un'altra persona; e ora ti amo ma... sono... e questa è la più difficile perché non è nemmeno colpa tua!
Freddie: No, non lo togliere! Mi avevi promesso che non l'avresti mai tolto!
Mary: Che cosa vuoi da me?
Freddie: Voglio quasi tutto. Ti voglio nella mia vita.
Mary: Perché?
Freddie: Tu credi in me e io in te. E' la cosa più importante! Per noi.
Mary: Avrai una vita davvero difficile.
- Freddie Mercury: Voglio dare una festa.
Paul Prenter: Ok, chi vuoi invitare?
Freddie: Molta gente. Dai uno scossone all'albero dei fenomeni da circo e invita tutti quelli che cadono a terra... nani, giganti, maghi, selvaggi delle tribù zulu, contorsionisti, mangiafuoco e preti: avremo bisogno di confessarci.
- Ray Foster: Ci serve qualcosa di veramente speciale. Altri successi come Killer Queen, solo più popolari.
Roger Taylor: Non è che produciamo successi in serie. Non possiamo fotocopiare Killer Queen!
Freddie Mercury: No. Possiamo fare di meglio. [mette un disco]
Ray: Quella è opera! [...]
Freddie: Non vogliamo creare sempre le stesse canzoni, la stessa formula ripetutamente.
Brian May: Le formule sono una totale e completa perdita di tempo.
Ray: Le formule funzionano. Usiamo le formule. Mi piacciono le formule.
Freddie: L'album si chiamerà A Night At The Opera
Ray: Siete a conoscenza del fatto che a nessuno piace l'opera?
Jim Beach: A me piace.
Ray: Davvero?
John Ried: Anche a me.
Freddie: Non fraintendere tesoro, sarà un disco rock and roll, con la grandezza dell'opera, il pathos della tragedia greca, l'arguzia di Shakespeare, la gioia debordante del teatro musicale. Sarà un'esperienza musicale! Non sarà solo un altro disco. Qualcosa per tutti, qualcosa in cui la gente troverà un senso di appartenenza. Mescoleremo generi, valicheremo confini.
