Dialogo dal film Bohemian Rhapsody
John Reid: Allora voi siete i Queen. E tu devi essere Freddie Mercury. Avete talento! Tutti e quattro. Su, ditemi: cos'hanno i Queen di diverso da tutte le altre aspiranti rock star che incontro?
Freddie Mercury: Glielo dico io cosa abbiamo. Siamo quattro emarginati male assortiti che suonano per altri emarginati: i reietti in fondo alla stanza che sono piuttosto certi di non potersi integrare. Noi apparteniamo a loro.
Brian May: Siamo una famiglia.
Roger Taylor: Ma ognuno di noi è diverso.
Breve trama del film

Nel 1970 Farrokh Bulsara, uno studente di college indiano-britannico e gestore di bagagli all'aeroporto di Heathrow, osserva una band locale di nome Smile che si sta esibendo in un locale notturno. Dopo lo spettacolo incontra il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor e si offre di sostituire il loro cantante Tim Staffell (che aveva appena lasciato il gruppo proprio quella notte). Con l'aggiunta del bassista John Deacon, la band - ora conosciuta come Queen - fa concerti in tutta la Gran Bretagna fino a quando vendono il...
