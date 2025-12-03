Aforismi
Dialogo dal film Bohemian Rhapsody

John Reid: Allora voi siete i Queen. E tu devi essere Freddie Mercury. Avete talento! Tutti e quattro. Su, ditemi: cos'hanno i Queen di diverso da tutte le altre aspiranti rock star che incontro?

Freddie Mercury: Glielo dico io cosa abbiamo. Siamo quattro emarginati male assortiti che suonano per altri emarginati: i reietti in fondo alla stanza che sono piuttosto certi di non potersi integrare. Noi apparteniamo a loro.

Brian May: Siamo una famiglia.

Roger Taylor: Ma ognuno di noi è diverso.

Dal film

Bohemian Rhapsody

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 1970 Farrokh Bulsara, uno studente di college indiano-britannico e gestore di bagagli all'aeroporto di Heathrow, osserva una band locale di nome Smile che si sta esibendo in un locale notturno. Dopo lo spettacolo incontra il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor e si offre di sostituire il loro cantante Tim Staffell (che aveva appena lasciato il gruppo proprio quella notte). Con l'aggiunta del bassista John Deacon, la band - ora conosciuta come Queen - fa concerti in tutta la Gran Bretagna fino a quando vendono il...

Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

Kahlil Gibran

