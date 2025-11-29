Mentire non è sempre un male. E dire la verità non è sempre un bene.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Amori in corsa di Anna Foster
Anna Foster
Commenta
Amori in corsa: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Anna Foster e scopri di più sul film:
Frasi del film Amori in corsa Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Andy Cadiff Amori in corsa su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Anna Foster, figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America, è stanca dei continui controlli delle guardie del corpo ogni volta che esce con un ragazzo. Così durante una visita assieme alla famiglia a Praga, decide di scappare con l'amica Gabrielle. Le due vanno a un concerto con l'intenzione di partire per Berlino, ma il Presidente ha già mandato sul posto gli agenti Weiss e Morales.
Nel tentativo di fuggire Anna incontra il giovane Ben Calder; alla stazione i due sbagliano il treno e al posto di andare a Berlino arrivano a...Leggi di più