Citazione dal film Amori in corsa di Anna Foster

Mentire non è sempre un male. E dire la verità non è sempre un bene.

Dal film

Amori in corsa
Anna Foster

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Anna Foster, figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America, è stanca dei continui controlli delle guardie del corpo ogni volta che esce con un ragazzo. Così durante una visita assieme alla famiglia a Praga, decide di scappare con l'amica Gabrielle. Le due vanno a un concerto con l'intenzione di partire per Berlino, ma il Presidente ha già mandato sul posto gli agenti Weiss e Morales.

Nel tentativo di fuggire Anna incontra il giovane Ben Calder; alla stazione i due sbagliano il treno e al posto di andare a Berlino arrivano a...Leggi di più

