Dialogo dal film Lilo e Stitch 2

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Lilo e Stitch 2: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Lilo e Stitch 2:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Tre settimane dopo l'arrivo dell'adorabile Stitch nella vita di Lilo, l'alieno ha un terribile incubo del diventare nuovamente cattivo e ferire la bambina. Dopo che Lilo controlla il suo livello di bontà, il gruppo di ballo della piccola viene invitato a partecipare ad una gara di hula, e lei deve così prepararsi un'idea, ricordando di come sua madre, alla sua età, vinse una competizione di hula, e Stitch decide di aiutarla viaggiando per le Hawaii a trovare idee.



Durante una serata in famiglia, però, l'alieno, ossia l'esperimento...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi