Citazione dal film Le otto montagne di Pietro Guasti

Pietro Guasti

Le otto montagne: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pietro Guasti (ruolo interpretato da Luca Marinelli) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nell'estate del 1984, Pietro, un ragazzino di undici anni di Torino, e sua madre Francesca affittano una casa nel villaggio di Graines, in Val d'Ayas.



Qui incontrano Bruno, l'ultimo ragazzino rimasto nel villaggio ormai spopolato.



Bruno vive con gli zii.



Pietro e Bruno diventano amici e trascorrono insieme l'estate.



Qualche tempo più tardi, arriva anche il padre di Pietro, Giovanni, ingegnere in una grande azienda di Torino.



Insieme praticano escursioni in alta quota e persino su un ghiacciaio, in un'uscita interrotta...Leggi di più

