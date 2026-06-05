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Citazione dal film Fight Club di Tyler Durden

Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.

Dal film

Fight Club
Tyler Durden

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La pellicola racconta la vicenda di un consulente di una casa automobilistica importante, impegnato nel ramo assicurativo, che rappresenta il modello del classico yuppie sconfitto sotto il profilo esistenziale, tormentato dalla sua quotidianità: perennemente insonne, colpito da attacchi dansia, stordito dai fusi orari, in grado di trovare una sensazione di calma apparente unicamente attraverso la frequentazione di gruppi di ascolto che raccolgono malati terminali, persone colpite da patologie incurabili.

In occasione di uno di...Leggi di più

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