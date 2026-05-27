Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora

Yoda: Corri! Si! Si! Il vigore di un Jedi scaturisce dalla Forza, ma attento al Lato Oscuro! Rabbia, paura, violenza: sono loro il Lato Oscuro! Veloci ti raggiungono quando combatti! Se anche una sola volta la strada buia tu prendi, per sempre essa dominerà il tuo destino! Consumerà te, come consumò l'apprendista di Obi Wan!.

Luke: Fener....! Il Lato Oscuro è più forte?

Yoda: No! No! No....più rapido... più facile... più seducente...

Luke: Ma come distinguo quello cattivo dal buono?

Yoda: Lo imparerai! Quando sei calmo, in pace! Passivo... un Jedi usa la Forza per saggezza e difesa, mai per attaccare!

Luke: Ma dimmi perché non pos...

Yoda: No. No. Non c'è perché! Niente più ti insegnerò, io, oggi. Pulisci la mente da domande.

Dal film

Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora:

Frasi del film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Irvin Kershner Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Passati due anni dalla battaglia di Yavin, Luke Skywalker, la principessa Leila Organa e Ian Solo, a capo delle forze dellAlleanza Ribelle, sono obbligate a trovare rifugio su Hoth, gelido pianeta in cui scappano per evitare la persecuzione delle armate imperiali che, come sempre comandate da Dart Fener, hanno intenzione di bloccare definitivamente i tentativi di ribellione dopo che la Morte Nera è stata distrutta.

Fener, desideroso di imprigionare i suoi nemici, ha spedito dei droidi-sonda nei confini più lontani dello spazio,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Alec Guinness Alec Guinness
Harrison Ford Harrison Ford
John Williams John Williams
George Lucas George Lucas
Carrie Fisher Carrie Fisher

Trailer del film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.

Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.

José Saramago

José Saramago

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail