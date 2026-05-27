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Dialogo dal film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora
Yoda: Corri! Si! Si! Il vigore di un Jedi scaturisce dalla Forza, ma attento al Lato Oscuro! Rabbia, paura, violenza: sono loro il Lato Oscuro! Veloci ti raggiungono quando combatti! Se anche una sola volta la strada buia tu prendi, per sempre essa dominerà il tuo destino! Consumerà te, come consumò l'apprendista di Obi Wan!.
Luke: Fener....! Il Lato Oscuro è più forte?
Yoda: No! No! No....più rapido... più facile... più seducente...
Luke: Ma come distinguo quello cattivo dal buono?
Yoda: Lo imparerai! Quando sei calmo, in pace! Passivo... un Jedi usa la Forza per saggezza e difesa, mai per attaccare!
Luke: Ma dimmi perché non pos...
Yoda: No. No. Non c'è perché! Niente più ti insegnerò, io, oggi. Pulisci la mente da domande.
Luke: Fener....! Il Lato Oscuro è più forte?
Yoda: No! No! No....più rapido... più facile... più seducente...
Luke: Ma come distinguo quello cattivo dal buono?
Yoda: Lo imparerai! Quando sei calmo, in pace! Passivo... un Jedi usa la Forza per saggezza e difesa, mai per attaccare!
Luke: Ma dimmi perché non pos...
Yoda: No. No. Non c'è perché! Niente più ti insegnerò, io, oggi. Pulisci la mente da domande.
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Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Passati due anni dalla battaglia di Yavin, Luke Skywalker, la principessa Leila Organa e Ian Solo, a capo delle forze dellAlleanza Ribelle, sono obbligate a trovare rifugio su Hoth, gelido pianeta in cui scappano per evitare la persecuzione delle armate imperiali che, come sempre comandate da Dart Fener, hanno intenzione di bloccare definitivamente i tentativi di ribellione dopo che la Morte Nera è stata distrutta.
Fener, desideroso di imprigionare i suoi nemici, ha spedito dei droidi-sonda nei confini più lontani dello spazio,...Leggi di più
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