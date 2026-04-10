Frase finale del film Via col vento

Rossella O'Hara

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Stati Uniti, 1861: i Wilkes e gli OHara sono due famiglie ricche di possidenti terrieri. Un giorno Rossella, figlia maggiore degli OHara, si trova a colazione con i fratelli Brent e Stuart Tarleton, che le dicono che Ashley Wilkes vuole sposare la cugina Melania Hamilton. Rossella, perdutamente innamorata di Ashley, prendere male la notizia, anche perché era convinta di essere ricambiata nel sentimento. Poco dopo anche il padre Gerald le conferma la notizia. La ragazza, perciò, decide di rivelare al suo amato i propri sentimenti...Leggi di più

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