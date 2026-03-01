Aforismi
Citazione dal film American Beauty di Lester Burnham

E' difficile rimanere arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo.

American Beauty
Lester Burnham

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Lester Burnham ha quarantadue anni e lavora come scrittore per un periodico (occupazione che detesta): è sposato con Carolyn, ambiziosa e spregiudicata agente immobiliare che gli ha dato una figlia, Jane. La ragazza, di sedici anni, deve fare i conti con una bassa autostima e con unalta insoddisfazione nei confronti della sua famiglia. La vita dei Burnham si intreccia con quella dei nuovi vicini di casa, i Fitts: il capo-famiglia Frank, colonnello del Corpo dei Marines in pensione; la moglie Barbara, permanentemente in stato di...Leggi di più

Io vivere vorrei addormentato | entro il dolce rumore della vita.

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.

