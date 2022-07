Citazione dal film Vanilla Sky di David Aames

David Aames

Vanilla Sky: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

David Aames è un ricco ed affascinante giovane, proprietario di una casa editrice, ereditata dai suoi genitori alla loro morte per un incidente stradale. L'azienda è controllata da un consiglio di amministrazione a lui ostile, che egli chiama "i Sette Nani" per venir da loro ricambiato come "Il Quarto Cazzone".



L'intreccio si apre con il racconto che David stesso confida in carcere ad uno psichiatra, il dottor Curtis McCabe. Infatti David è stato accusato di omicidio e McCabe è incaricato dal tribunale di trarne un profilo...

