Aforismi
Citazione dal film Scent of a Woman - Profumo di donna di Frank Slade

Quando piove la merda, c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro.

Dal film

Scent of a Woman - Profumo di donna
Frank Slade

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Charlie Simms è studente presso una prestigiosa scuola del New England, pur non provenendo da una famiglia agiata come la maggior parte dei suoi compagni. Per pagarsi il viaggio in aereo che gli avrebbe permesso di tornare dalla sua famiglia per Natale, Charlie accetta un lavoro temporaneo durante il week-end del Ringraziamento per fare da accompagnatore a Frank Slade, un tenente colonnello in pensione cieco, dal carattere scorbutico e dedito al bere.

Charlie e George Willis, Jr., un altro studente, assistono alla preparazione di...Leggi di più

