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Citazione dal film Shining di Le gemelle Grady
Le gemelle Grady
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[da Cultura.biografieonline.it]
Jack Torrance è un insegnante disoccupato, scrittore fallito con problemi di alcolismo: vorrebbe lavorare come guardiano invernale di un hotel situato in Colorado, a ore di distanza dai centri abitati. Nel colloquio con il direttore dellalbergo, questi spiega che non si tratta di un lavoro pesante dal punto di vista fisico, ma che propone difficoltà di adattamento, visto che il guardiano a causa della neve deve restare da solo per cinque mesi, isolato dal resto del mondo.
Un precedente guardiano, dieci anni prima, fu colpito...Leggi di più
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