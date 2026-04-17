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Citazione dal film Shining di Le gemelle Grady

Ciao, Danny. Vieni a giocare con noi? Vieni a giocare con noi, Danny? Per sempre... per sempre... per sempre.

Dal film

Shining
Le gemelle Grady

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Jack Torrance è un insegnante disoccupato, scrittore fallito con problemi di alcolismo: vorrebbe lavorare come guardiano invernale di un hotel situato in Colorado, a ore di distanza dai centri abitati. Nel colloquio con il direttore dellalbergo, questi spiega che non si tratta di un lavoro pesante dal punto di vista fisico, ma che propone difficoltà di adattamento, visto che il guardiano a causa della neve deve restare da solo per cinque mesi, isolato dal resto del mondo.

Un precedente guardiano, dieci anni prima, fu colpito...Leggi di più

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