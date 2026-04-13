Io voto sì, sarebbe bello non avere continuamente voglia di ucciderti.

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Citazione dal film The Twilight Saga: New Moon di Jasper
Jasper
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Bella Swan partecipa ad una festa per il suo diciottesimo compleanno organizzata in casa della famiglia di Edward Cullen, il vampiro eternamente diciassettenne di cui si è innamorata. Aprendo un regalo si ferisce accidentalmente con la carta del pacco scatenando la reazione violenta di uno dei membri della famiglia Cullen, Jasper che essendo l'ultimo arrivato nel clan non riesce a controllare la sua sete di sangue come gli altri che invece hanno scelto di non nutrirsi di esseri umani. Edward protegge Bella evitando il peggio ma dopo...Leggi di più
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