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Citazione dal film Trainspotting di Spud

Mi spasso a vedere le persone a spasso!

Dal film

Trainspotting
Spud

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Scozia, Edimburgo; la voce fuori campo di Mark Renton (detto Rent), mentre insieme all'amico Spud viene inseguito da guardiani in seguito ad un borseggio, esterna il suo punto di vista sulla vita. Dichiara che ha scelto di rinunciarvi, escludendo quelli che secondo lui sono i più blandi luoghi comuni: bambini e beni materiali, e, insieme ai suoi compagni, ha preferito vivere offuscato dall'eroina. La voce porta alla conoscenza di questi amici: Sick Boy, ossessionato da Sean Connery, e Spud, goffo ma pacifico, entrambi...Leggi di più

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John Lennon

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Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! | Più è buio e più si vedono le stelle.

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