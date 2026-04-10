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Citazione dal film Indiana Jones - I predatori dell'Arca perduta di Indiana Jones

È il destino dell'archeologo quello di vedere frustrati anni e anni di lavoro e ricerche.

Dal film

Indiana Jones - I predatori dell'Arca perduta
Indiana Jones

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Perù, 1936. Il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un antico idolo della fertilità, conservato in un tempio immerso nella giungla. Superati i molti trabocchetti ed ostacoli, insieme alla sua guida Satipo, riesce a prenderlo. Satipo si rivela un doppiogiochista poiché ruba l'idolo per tenerselo tutto per sé, ma muore in una trappola nel tentativo di scappare. Indy riesce a riprendere l'idolo, ma appena uscito con l'oggetto tra le mani, viene sorpreso dal rivale René Belloq, che riesce ad...Leggi di più

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