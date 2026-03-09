Aforismi
Citazione dal film Alice in wonderland di Il Cappellaio Matto

C'è un posto che non ha eguali sulla terra...
Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie mistero e pericolo.
Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio.
E per fortuna... io lo sono.

Dal film

Alice in wonderland
Il Cappellaio Matto

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Alice, ormai diciannovenne, non ricorda più nulla delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie (Wonderland), ma fa ancora i sogni delle esperienze di 13 anni prima. In seguito alla morte del suo tanto amato padre, Alice partecipa ad una festa, salvo poi scoprire che si tratta in realtà di un espediente per permetterle di ricevere la proposta di matrimonio dal giovane lord inglese Hamish Ascot. Interdetta innanzi alle centinaia di persone che la stanno fissando, aspettando la sua risposta, decide di "scappare", inseguendo nel bosco...

