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Dialogo dal film Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna

Will: Dov'è Elizabeth?

Jack: È al sicuro, come da me promesso; si sta accingendo a sposare Norrington, come da lei promesso, e tu stai per morire, come da te promesso. Quindi siamo tutti uomini di parola... a parte Elizabeth, ma solo perché è una donna!

Dal film

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
La piccola Elizabeth Swann, sulla nave inglese che la porta insieme al padre, il Governatore Weatherby Swann, a Port Royal, scorge il relitto di una nave e trova un ragazzino di nome Will Turner che viene portato a bordo; Elizabeth si accorge che al collo ha un medaglione d'oro con inciso un teschio. D'impulso, la bambina glielo sottrae e lo nasconde perché può essere la prova dell'appartenenza di Will alla pirateria. Nel frattempo, tra la nebbia gli inglesi vedono allontanarsi una nave dalle vele nere.

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Il sogno ad occhi aperti non è un vuoto mentale. È piuttosto il dono di un'ora che conosce la pienezza dell'anima.

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Gaston Bachelard

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