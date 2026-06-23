Dialogo dal film Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna

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Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

La piccola Elizabeth Swann, sulla nave inglese che la porta insieme al padre, il Governatore Weatherby Swann, a Port Royal, scorge il relitto di una nave e trova un ragazzino di nome Will Turner che viene portato a bordo; Elizabeth si accorge che al collo ha un medaglione d'oro con inciso un teschio. D'impulso, la bambina glielo sottrae e lo nasconde perché può essere la prova dell'appartenenza di Will alla pirateria. Nel frattempo, tra la nebbia gli inglesi vedono allontanarsi una nave dalle vele nere.



8 anni dopo Elizabeth vive...Leggi di più

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