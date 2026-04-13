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Citazione dal film Indiana Jones e l'ultima crociata di Cavaliere del Graal

Ha scelto molto male. [Dopo la morte di Donovan causata dall'aver bevuto dal falso Graal]

Dal film

Indiana Jones e l'ultima crociata
Cavaliere del Graal

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Utah, 1912. Indiana Jones, giovane boy scout, cerca di impedire che la croce d'oro di Coronado cada in mano di alcuni trafficanti di reperti. La strappa dalle mani dei criminali con lo scopo di consegnarla alle autorità affinché possa stare in un museo, e dopo un duro inseguimento, giunge a casa. Il padre è però troppo preso dai suoi appunti per ascoltarlo, e il giovane è costretto a rendere la croce ai trafficanti poiché, come si viene a scoprire, lo sceriffo, sopraggiunto a casa sua, è dalla loro parte, e li riconoscerà quali...Leggi di più

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Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì.

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Gialal al-Din Rumi

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