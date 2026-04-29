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Citazione dal film La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka

Buongiorno Stelle del Cielo! La Terra vi saluta!

Dal film

La fabbrica di cioccolato
Willy Wonka

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Charlie Bucket è un bambino povero che vive in una malandata casetta di legno assieme ai genitori e ai quattro nonni. Gli piace molto la cioccolata, ma la povertà della sua famiglia gli concede una sola tavoletta per il suo compleanno. Da poco, l'annuncio del cioccolatiere più famoso del mondo, il lunatico e enigmatico signor Wonka, ha sconvolto la loro piccola cittadina: Willy Wonka ha nascosto in cinque tavolette di cioccolato dei biglietti d'oro, che permettono al proprietario di visitare la sua grandiosa fabbrica e di vincere un...Leggi di più

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