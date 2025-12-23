Aforismi
Citazione dal film Il Monaco di Il monaco

Conoscere gli altri significa essere saggio. Conoscere se stessi significa essere illuminati.

Dal film

Il Monaco
Il Monaco: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Il monaco e scopri di più sul film:

Trama e dati sul film

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un misterioso monaco tibetano senza nome girovaga sessant' anni per il mondo per proteggere da un gruppo di nazisti, determinati a conoscerne il contenuto, un'antica pergamena ricevuta in dono dal suo predecessore. Secondo la profezia, infatti, chi leggerà per intero le scritture acquisirà poteri prodigiosi che garantiranno il dominio sul mondo.

Imbattendosi in un ragazzo scapestrato e nella figlia di un gangster, il monaco, per niente invecchiato nell'aspetto grazie al manufatto, riconosce in loro dei potenti alleati, i soli...Leggi di più

