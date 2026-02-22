Aforismi
Citazione dal film The dreamers di Isabelle

Lo sai cos'ha detto qualcuno? Che non esiste l'amore. Esistono soltanto prove d'amore. Tu sei pronto a darci una prova del tuo amore?

Dal film

The dreamers
Isabelle

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film si apre con un'inquadratura di una Parigi apparentemente pacifica, immersa nel torpore della primavera del 1968.

Un giovane studente americano, Matthew, arriva nella capitale per studiare il francese. Non avendo ancora piena padronanza della lingua, il giovane mostra difficoltà a socializzare e l'unico suo rifugio diviene il cinema che, con la sua audace intensità, riesce a trasportarlo in una realtà che pare distante, nella quale non valgono le regole umane ma ne vengono scritte di nuove, valide per ognuno, il tutto,...Leggi di più

