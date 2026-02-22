DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film The dreamers di Isabelle
Isabelle
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
The dreamers: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Isabelle (ruolo interpretato da Eva Green) e scopri di più sul film:
Frasi del film The dreamers Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Bernardo Bertolucci The dreamers su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film si apre con un'inquadratura di una Parigi apparentemente pacifica, immersa nel torpore della primavera del 1968.
Un giovane studente americano, Matthew, arriva nella capitale per studiare il francese. Non avendo ancora piena padronanza della lingua, il giovane mostra difficoltà a socializzare e l'unico suo rifugio diviene il cinema che, con la sua audace intensità, riesce a trasportarlo in una realtà che pare distante, nella quale non valgono le regole umane ma ne vengono scritte di nuove, valide per ognuno, il tutto,...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film