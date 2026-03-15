In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire.

Amir

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Il cacciatore di aquiloni: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film racconta in un lungo flashback di Amir, un ragazzo afghano pashtun di Kabul, orfano di madre, e del suo amico, Hassan, figlio del suo servo hazara. I due bambini giocavano a "cacciare" gli aquiloni, ovvero cercare di tagliare il filo dell'aquilone avversario durante una manifestazione del posto. Un giorno Hassan e Amir incontrano dei ragazzi più grandi con ideali razzisti sulle diverse etnie, e Hassan, per proteggere l'amico, li minaccia con una fionda. Questi ultimi si vendicheranno in seguito violentando Hassan. Amir,...Leggi di più

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Trailer del film Il cacciatore di aquiloni

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