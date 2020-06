Citazione dal film Scarface di Tony Montana

Tony Montana

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul fegato

Commenta

Scarface: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Tony Montana (ruolo interpretato da Al Pacino) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

È il 1980. Fidel Castro consente a circa 125 mila cubani di lasciare Cuba per approdare negli Stati Uniti e riabbracciare i loro parenti, anche se in verità lo scopo principale è di svuotare le sovraffollate carceri cubane. Ha luogo l'Esodo di Mariel, il più imponente esodo cubano del Novecento. Tra i profughi ci sono Antonio "Tony" Montana e Manolo "Manny" Ribera, che come gran parte degli altri immigrati cubani vengono portati alla Freedom Town, un ghetto di popolazione cubana. I due riescono ad andarsene in fretta grazie...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Scarface

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi