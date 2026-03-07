DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film 2046 di Ragazzo di Jing-Wen
Ti supplico, vediamoci un'ultima volta. Se credi ancora che non siamo fatti l'uno per l'altra, voglio che me lo dici guardandomi negli occhi. Sei anni fa il tuo sguardo mi ha attraversato il cuore e me lo ha infiammato, credimi sta ancora bruciando e non esiste nulla che possa spegnerlo. E tu, che sentimenti provi per me? Sono ancora vividi? Come i colori dell'arcobaleno dopo la pioggia o quell'arcobaleno ha ormai perso il suo splendore e si sta dissolvendo? Ti prego rispondimi. [da una lettera a Jing-Wen]
Ragazzo di Jing-Wen
2046: approfondimenti
Breve trama del film
Uno scrittore, distrutto dalla delusione di aver perso l'unico amore della sua vita, cerca nella memoria e nelle altre donne brandelli della donna che non avrà mai più. 2046 è un posto, un tempo, un libro, il numero di una camera d'albergo (la stessa in cui Tony Leung e Maggie Cheung si vedevano in In the Mood for Love).Leggi di più