Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film 2046 di Ragazzo di Jing-Wen

Ti supplico, vediamoci un'ultima volta. Se credi ancora che non siamo fatti l'uno per l'altra, voglio che me lo dici guardandomi negli occhi. Sei anni fa il tuo sguardo mi ha attraversato il cuore e me lo ha infiammato, credimi sta ancora bruciando e non esiste nulla che possa spegnerlo. E tu, che sentimenti provi per me? Sono ancora vividi? Come i colori dell'arcobaleno dopo la pioggia o quell'arcobaleno ha ormai perso il suo splendore e si sta dissolvendo? Ti prego rispondimi. [da una lettera a Jing-Wen]

Dal film

2046
Ragazzo di Jing-Wen

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

2046: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ragazzo di Jing-Wen e scopri di più sul film:

Frasi del film 2046 Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Wong Kar-wai 2046 su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Uno scrittore, distrutto dalla delusione di aver perso l'unico amore della sua vita, cerca nella memoria e nelle altre donne brandelli della donna che non avrà mai più. 2046 è un posto, un tempo, un libro, il numero di una camera d'albergo (la stessa in cui Tony Leung e Maggie Cheung si vedevano in In the Mood for Love).Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Alberto Zuccalà

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail