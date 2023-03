Scena finale del film La 25a ora

James Brogan

La 25a ora: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

New York, 2002. Monty Brogan è uno spacciatore di droga, fidanzato con Naturelle, una ragazza portoricana. I suoi migliori amici sono Jacob, un insegnante innamorato di una sua studentessa, e Frank, un agente di borsa. Monty ha anche un cane, con il quale passeggia per le strade di New York. Il padre, James, è un vigile del fuoco in pensione che pensa ai colleghi uccisi l'11 settembre.



Monty è stato condannato a sette anni di carcere; dopo che la polizia in seguito ad una soffiata ha trovato nel suo appartamento molti contanti ed...Leggi di più

