Citazione dal film I soliti sospetti di Roger "Verbal" Kint

Roger "Verbal" Kint

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

I soliti sospetti: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Roger "Verbal" Kint e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

In seguito all'esplosione di una nave sospettata di trasportare droga nel porto di San Pedro a Los Angeles, il piccolo truffatore invalido Roger "Verbal" Kint, implicato nella vicenda, ma già prosciolto dal procuratore, viene costretto a subire un ultimo interrogatorio dall'agente di polizia doganale David Kujan. La storia viene presentata come la ricostruzione della deposizione di "Verbal" Kint, e si alterna con scene della deposizione stessa.



New York, un camion di fucili viene rubato e un gruppo di pregiudicati viene fermato...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi