Aforismi
Citazione dal film Berlinguer ti voglio bene di Furio

Questa fredda notte d'inverno meglio esser buco che uomo moderno.

Dal film

Berlinguer ti voglio bene
Furio

Berlinguer ti voglio bene: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Furio e scopri di più sul film:

Trama e dati sul film

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Mario Cioni è un venticinquenne del sottoproletariato toscano, che passa sempre il tempo con gli amici (coi quali condivide anche il lavoro di muratore) o al cinema a vedere film pornografici o per la campagna a parlare da solo.

Scurrile e sessualmente bloccato, cerca sempre di riuscire ad abbordare una ragazza al liscio in un bar vicino casa; proprio nel giorno in cui riesce nella difficile "impresa", alcuni suoi amici gli fanno uno scherzo, facendo annunciare al gruppo del liscio la morte di sua madre.

Il giovane, sconvolto,

Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

