DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Un americano a Roma di Nando
Macaroni! ...uhm... macaroni! Questa è robba da carettieri. Io nu' mangio macaroni, io so' americano, [poi passa a più miti consigli, dopo essere rimasto disgustato dalla tartina di pane, spalmata "all'americana" di yogurt, marmellata e mostarda] ... Puah! ... Ammazza che zozzeria, ahò! ... Macaroni ... m'hai provocato e io te distruggo, macaroni! I me te magno! Questo o damo ar gatto! Questo ar sorcio, co questo ce ammazzamo e cimici.
Nando
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Un americano a Roma: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nando e scopri di più sul film:
Frasi del film Un americano a Roma Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Steno Un americano a Roma su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Italia 1954. L'immagine di grandezza ed opulenza, portata dall'arrivo delle truppe statunitensi dieci anni prima nel 1944, è ancora viva nella mente di molti giovani italiani. Uno di questi è Ferdinando Mericoni (Alberto Sordi) detto "Nando" (ma autosoprannominatosi Santi Bailor), eterno sognatore ad occhi aperti, conoscitore del mondo americano attraverso il cinema statunitense di cui è fervente cultore. Convinto di un futuro al di là dell'Atlantico, Nando trasferisce la sua fissazione a Roma, americanizzando la propria vita a suon...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film