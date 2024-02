Citazione dal film Rambo di Trautman

Trautman

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Rambo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Trautman e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

John Rambo è un ex-Berretto Verde decorato con la Medaglia d'Onore, reduce americano (italoamericano in realtà) della guerra del Vietnam. Dopo la guerra persa in Asia, vaga per gli Stati Uniti senza fissa dimora e senza un lavoro. È tornato dal padre (che non compare), ma tenta di cercare un lavoro normale altrove, poiché il militare ormai gli sembra crudele a causa del ricordo degli amici morti.



Giunto nel dicembre 1981 a Hope, una cittadina nello stato di Washington, per andare a trovare il suo amico Delmore Barry, scopre che...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi