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Dialogo dal film Rambo II: la vendetta

Col. Trautman: Come vivrai Johnny?

Rambo: Giorno per giorno.

Dal film

Rambo II: la vendetta

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Condannato per i fatti narrati nel primo film, il berretto verde reduce della guerra vietnamita John Rambo è costretto ai lavori forzati, a spaccare pietre in un penitenziario del Washington. Rambo viene fatto scarcerare dal Colonnello Trautman a patto di ritornare nel nord del Vietnam per una nuova missione, in modo da riottenere la libertà definitiva.

Trautman informa Rambo che la sua missione consiste nel ricercare prigionieri statunitensi in alcuni campi militari vietnamiti. Il soldato decide di accettare e tempo dopo...Leggi di più

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Se avete una mentalità chiusa, per coerenza, fate sì che la bocca abbia la stessa sorte.

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‐ Anonimo ‐

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