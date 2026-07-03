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Dialogo dal film La leggenda del pianista sull'oceano
[Durante il duello tra Jelly Roll Morton e Novecento, mentre il primo suona]
Novecento: Ehi, Max, dammi una sigaretta.
Max: Tu non stai bene, te lo dico io!
Novecento: Tu dammi una sigaretta.
Max: Non hai mai fumato! Ma che ti succede? Tu suoneresti meglio di quel coglione anche con una mano sola! Svegliati!
Novecento[Mentre tutti applaudono Jelly Roll, che ha finito di suonare]: Allora, questa sigaretta?
Max: Ci toccherà spalare carbone per almeno cent'anni, e la sola cosa che sai dire è...
Novecento: Dammi questa c. di sigaretta.
Novecento: Ehi, Max, dammi una sigaretta.
Max: Tu non stai bene, te lo dico io!
Novecento: Tu dammi una sigaretta.
Max: Non hai mai fumato! Ma che ti succede? Tu suoneresti meglio di quel coglione anche con una mano sola! Svegliati!
Novecento[Mentre tutti applaudono Jelly Roll, che ha finito di suonare]: Allora, questa sigaretta?
Max: Ci toccherà spalare carbone per almeno cent'anni, e la sola cosa che sai dire è...
Novecento: Dammi questa c. di sigaretta.
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Danny Boodman, un macchinista di colore del transatlantico Virginian, trova un neonato abbandonato in una cassa di limoni nella prima classe della nave. Danny battezza il bambino con il proprio nome, Danny Boodman, aggiungendovi l'insegna presente sulla cassetta in cui lo ha trovato ("T.D. Lemon") pensando che il significato di T.D. fosse "Thanks Danny" e che quindi lui fosse destinato ad allevare il bambino, ed il secolo dell'anno in cui ha trovato il bambino (1º gennaio 1900) ("Novecento"): Danny Boodman T.D. Lemon Novecento sarà...Leggi di più
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