Aforismi
Citazione dal film Prince of Persia: Le sabbie del tempo di Dastan

Siamo noi a scrivere il nostro destino!

Dal film

Prince of Persia: Le sabbie del tempo
Dastan

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La storia si svolge in Persia attorno all'VIII secolo d.C.

Dastan è un orfano cresciuto per le strade di Nasaf, capitale del Regno, che in virtù del suo coraggio e della sua nobiltà d'animo viene adottato dal re Sharaman e diventa il terzo Principe di Persia.

Divenuto adulto partecipa, insieme ai fratelli Tus e Garsiv, alla battaglia per la conquista della città di Alamut, accusata dal loro zio Nizam di fornire armi ai nemici della Persia.

Durante la battaglia il principe entra di soppiatto in città e riesce ad aprire un...Leggi di più

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail