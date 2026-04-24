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Citazione dal film Fahrenheit 451 di il ribelle Granger

E quando ti chiederanno che cosa facciamo, tu gli risponderai: "Noi ricordiamo".

Dal film

Fahrenheit 451
il ribelle Granger

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Una pattuglia di pompieri dall'aspetto futuribile esce dalla caserma e si dirige verso un appartamento, dove l'uomo che vi abita riceve una telefonata che l'esorta a scappare; i pompieri entrano alla ricerca di libri e il primo che trovano è Don Chisciotte, nascosto in una lumiera, e durante la perquisizione trovano molti altri libri, anche all'interno di un finto televisore, e dopo averli accumulati in cortile li incendiano con un lanciafiamme.

Montag, uno dei pompieri della squadra, prima del rientro alla base, riceve la notizia...Leggi di più

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Due strade trovai nel bosco e io, io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso.

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