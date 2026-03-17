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Dialogo dal film Distretto 13: le brigate della morte

Bishop: E quando avremo finito i colpi?

Napoleone Wilson: Bè ci ammazzeranno. Quanti colpi hai?

Leigh: Due soli. Devo conservarli per noi?

Napoleone Wilson: No, sparali contro i primi due che arrivano da quel passaggio. Hanno visto Wells uscire dal tombino.

Leigh: Che cosa accadrà dopo che ho ucciso i primi due?

Napoleone Wilson: Dovrai solo aspettare.

Leigh: E tutto per un uomo che neanche conosciamo, ne sappiamo che ha fatto, e che non ci dirà neanche grazie. Mi incuriosisce una cosa di te.

Napoleone Wilson: Solo una?

Leigh: Ci sarebbero altre cose ma per adesso questa mi interessa di più.

Napoleone Wilson: E sarebbe?

Leigh: Perché hai lasciato che andasse Wells? Avresti potuto tentare di fuggire tu.

Napoleone Wilson: Davanti a due cose un uomo non deve fuggire, anche se gli costano la vita. Una donna indifesa che non può scappare con te...

Leigh: E l'altra?

Napoleone Wilson: ...

Bishop: Vieni un momento qui Wilson.

Leigh: Purtroppo noi due ci siamo incontrati fuori tempo.

Napoleone Wilson: Sì è una storia vecchia per me. Io sono nato fuori tempo.

Dal film

Distretto 13: le brigate della morte

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Distretto 13: le brigate della morte: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles, ghetto di Anderson. È un periodo di continui scontri a fuoco tra la polizia metropolitana e le gang di strada che imperversano per la città. Sei membri della gang "Tuono verde" vengono uccisi dalla polizia, mentre cercano di entrare in un deposito di armi. Avendo saputo cos'è successo, i "Voodoo", alleati dei "Tuono verde", giurano vendetta - tramite un patto di sangue - ai poliziotti. Vista l'esposizione agli assalti, il comando pensa di spostare il tredicesimo distretto al centro di Anderson.

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