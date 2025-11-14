Aforismi
Citazione dal film Notting Hill di Max

Guarda William! Nessun successo professionale, divorziato. Una volta era affascinante, ora molliccio ai bordi. E sono sicurissimo che non avrà più notizie di Anna quando lei saprà che il suo soprannome a scuola era...Floscio.

Dal film

Notting Hill
Max

Frasi del film Notting Hill

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel quartiere londinese di Notting Hill, William Thacker è il proprietario di una libreria, specializzata in libri di viaggio. Will è divorziato e abita con un coinquilino di nome Spike.

Il protagonista incontra Anna Scott, una star del cinema quando lei entra nel suo negozio. Poco dopo, urtandosi casualmente per strada, Will rovescia del succo d'arancia su di sé e sulla t-shirt dell'attrice; il ragazzo la invita ad andare a casa sua per ripulirsi e Anna accetta. La ragazza si cambia e William cerca di essere gentile con lei, ma...Leggi di più

Alec Baldwin Alec Baldwin
Hugh Grant Hugh Grant
Julia Roberts Julia Roberts

