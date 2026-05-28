Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.

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Citazione dal film Mission: Impossible II di Ethan
Ethan
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il dottor Vladimir Nekhorvich, un biologo molecolare russo che lavora in Australia per una grande azienda farmaceutica, la Biocyte Farmaceuticals, muore in quello che sembra essere, apparentemente, un incidente aereo mentre è in viaggio per gli Stati Uniti d'America. Nel messaggio inviato, poco prima di partire all'amico Ethan Hunt, un agente segreto americano di IMF (Impossible Mission Force), parla in modo poco chiaro di qualcosa chiamato "Chimera" e "Bellerofonte", dicendo di avere solamente venti ore di tempo per raggiungere gli...Leggi di più
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