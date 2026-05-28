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Citazione dal film Mission: Impossible II di Ethan

Tu resta viva, non voglio perderti e non ti perderò!

Dal film

Mission: Impossible II
Ethan

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il dottor Vladimir Nekhorvich, un biologo molecolare russo che lavora in Australia per una grande azienda farmaceutica, la Biocyte Farmaceuticals, muore in quello che sembra essere, apparentemente, un incidente aereo mentre è in viaggio per gli Stati Uniti d'America. Nel messaggio inviato, poco prima di partire all'amico Ethan Hunt, un agente segreto americano di IMF (Impossible Mission Force), parla in modo poco chiaro di qualcosa chiamato "Chimera" e "Bellerofonte", dicendo di avere solamente venti ore di tempo per raggiungere gli...Leggi di più

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Di notte non mi riposo perché devo lottare con il mio cervello. Di giorno non mi riposo perché devo lottare con il cervello degli altri.

‐ Anonimo ‐

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