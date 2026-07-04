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Dialogo dal film In the Mood for Love
Chow: Nel passato se uno aveva un segreto e non voleva assolutamente che qualcuno lo sapesse, lo sai che faceva?
Ping: Non ne ho la minima idea.
Chow: Andava in montagna e cercava un albero, scavava un buco nel tronco, e vi bisbigliava il suo segreto e richiudeva il buco col fango, così il segreto non sarebbe stato scoperto mai da nessuno.
Ping: Ma tu pensa quanta fatica, io invece cercherei una donna per sfogarmi.
Chow: Non siamo tutti uguali.
Ping: Dici bene, non siamo tutti uguali, io non ho segreti al contrario di te, tu invece ti tieni tutto dentro, dai su coraggio raccontami qualcosa.
Chow: Neanche io ho segreti.
Ping: Avanti smettila, siamo vecchi amici, giuro che non lo dirò a nessuno.
Ping: Non ne ho la minima idea.
Chow: Andava in montagna e cercava un albero, scavava un buco nel tronco, e vi bisbigliava il suo segreto e richiudeva il buco col fango, così il segreto non sarebbe stato scoperto mai da nessuno.
Ping: Ma tu pensa quanta fatica, io invece cercherei una donna per sfogarmi.
Chow: Non siamo tutti uguali.
Ping: Dici bene, non siamo tutti uguali, io non ho segreti al contrario di te, tu invece ti tieni tutto dentro, dai su coraggio raccontami qualcosa.
Chow: Neanche io ho segreti.
Ping: Avanti smettila, siamo vecchi amici, giuro che non lo dirò a nessuno.
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Hong Kong, 1962: la segretaria Signora Chan e il giornalista Chow Mo-wan, vicini di casa, scoprono che i loro coniugi sono amanti. Malgrado l'attrazione reciproca, decidono di non iniziare a loro volta una relazione; dopo la partenza di Chow per Singapore, non si incontreranno più.
Wong, anche sceneggiatore, narra una vicenda universale radicandola in un momento storico preciso, quello della progressiva occidentalizzazione di Hong Kong e del crollo degli imperi coloniali (come mostra la coda, ambientata in Cambogia nel 1966),...Leggi di più