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Citazione dal film Io e Annie di Alvy

Non ti stavo pedinando: ti seguivo a distanza non perdendoti di vista.

Dal film

Io e Annie
Alvy

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il comico Alvy Singer si è lasciato con Annie dopo un anno circa di relazione e si ritrova ora a raccontare la storia del loro rapporto, cercando di capire quali suoi problemi sviluppati durante l'infanzia (depressione, nevrosi) possano essere stati complici della fine della storia.

Partendo dal loro primo incontro, Alvy spiega l'evoluzione del loro amore, dalle prime fasi di felicità al deterioramento, fino alla definitiva rottura.

Produzione
Originariamente il film doveva chiamarsi Anedonia (termine usato in psicologia e...Leggi di più

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A volte si ringrazia anche chi ci fa del male, perché costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

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Caterina Kotia Marchese

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