Sono un lupo mannaro, va bene? Non facciamone un dramma.

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Citazione dal film Dark Shadows di Carolyn
Carolyn
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
1760. La famiglia aristocratica inglese dei Collins con il loro unico figlio Barnabas parte per le Tredici colonie. Raggiunto il Maine, costruiscono una casa che chiamano Collinwood e fondano un'azienda ittica che si espande dando origine ad una cittadina, Collinsport.
Barnabas cresce e, seppur educato secondo sani principi, diviene un ragazzo spavaldo e un vero playboy. Quando però seduce ed abbandona Angelique Bouchard, una domestica in servizio presso la sua magione, quest'ultima inizia per vendetta a distruggergli la vita...Leggi di più
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