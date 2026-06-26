Sono un lupo mannaro, va bene? Non facciamone un dramma.

Carolyn

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

1760. La famiglia aristocratica inglese dei Collins con il loro unico figlio Barnabas parte per le Tredici colonie. Raggiunto il Maine, costruiscono una casa che chiamano Collinwood e fondano un'azienda ittica che si espande dando origine ad una cittadina, Collinsport.



Barnabas cresce e, seppur educato secondo sani principi, diviene un ragazzo spavaldo e un vero playboy. Quando però seduce ed abbandona Angelique Bouchard, una domestica in servizio presso la sua magione, quest'ultima inizia per vendetta a distruggergli la vita...Leggi di più

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