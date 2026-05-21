DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Il dormiglione
Luna: Ma tu credi in Dio?
Miles: Se io credo in Dio? Puoi definirmi un ateo teologico esistenziale. Io credo in un'intelligenza dell'universo con l'eccezione di qualche cantone svizzero.
Luna: Ma perché non capisco quasi mai quello che dici?
Miles: Perché, tu credi in Dio?
Luna: Beh, io credo che... che ci sia qualcuno lassù che ci osserva dall'alto.
Miles: Sì, purtroppo è il governo.
Luna: Mike, Mike, hai mai pensato che se scrivi «oh, Dio» tutto attaccato scrivi «odio»?
Miles: Sì, allora?
Luna: Ti fa riflettere!
Miles: Se io credo in Dio? Puoi definirmi un ateo teologico esistenziale. Io credo in un'intelligenza dell'universo con l'eccezione di qualche cantone svizzero.
Luna: Ma perché non capisco quasi mai quello che dici?
Miles: Perché, tu credi in Dio?
Luna: Beh, io credo che... che ci sia qualcuno lassù che ci osserva dall'alto.
Miles: Sì, purtroppo è il governo.
Luna: Mike, Mike, hai mai pensato che se scrivi «oh, Dio» tutto attaccato scrivi «odio»?
Miles: Sì, allora?
Luna: Ti fa riflettere!
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Il dormiglione: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il dormiglione:
Frasi del film Il dormiglione Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Woody Allen Il dormiglione su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Anno 2173, nel parallelo centrale della costellazione americana, corrispondente agli ex Stati Uniti d'America, ormai distrutti da una guerra atomica e divenuto stato poliziesco in mano ad un unico leader, un dittatore.
Il corpo di un uomo, Miles Monroe, vissuto nel 1973, proprietario di un ristorante vegetariano e clarinettista jazz, viene trovato da un gruppo di medici, e tolto dallo stato di ibernazione in cui era stato messo 200 anni prima per errore dopo un'operazione di ulcera duodenale.
Viene risvegliato da un gruppo di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film