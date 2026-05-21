Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Il dormiglione

Luna: Ma tu credi in Dio?

Miles: Se io credo in Dio? Puoi definirmi un ateo teologico esistenziale. Io credo in un'intelligenza dell'universo con l'eccezione di qualche cantone svizzero.

Luna: Ma perché non capisco quasi mai quello che dici?

Miles: Perché, tu credi in Dio?

Luna: Beh, io credo che... che ci sia qualcuno lassù che ci osserva dall'alto.

Miles: Sì, purtroppo è il governo.

Luna: Mike, Mike, hai mai pensato che se scrivi «oh, Dio» tutto attaccato scrivi «odio»?

Miles: Sì, allora?

Luna: Ti fa riflettere!

Dal film

Il dormiglione

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Il dormiglione: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il dormiglione:

Frasi del film Il dormiglione Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Woody Allen Il dormiglione su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Anno 2173, nel parallelo centrale della costellazione americana, corrispondente agli ex Stati Uniti d'America, ormai distrutti da una guerra atomica e divenuto stato poliziesco in mano ad un unico leader, un dittatore.

Il corpo di un uomo, Miles Monroe, vissuto nel 1973, proprietario di un ristorante vegetariano e clarinettista jazz, viene trovato da un gruppo di medici, e tolto dallo stato di ibernazione in cui era stato messo 200 anni prima per errore dopo un'operazione di ulcera duodenale.

Viene risvegliato da un gruppo di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Woody Allen Woody Allen
Oreste Lionello Oreste Lionello
Diane Keaton Diane Keaton

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito.

Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito.

Marco Aurelio

Marco Aurelio

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail