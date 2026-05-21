Dialogo dal film Il dormiglione

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Il dormiglione: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Anno 2173, nel parallelo centrale della costellazione americana, corrispondente agli ex Stati Uniti d'America, ormai distrutti da una guerra atomica e divenuto stato poliziesco in mano ad un unico leader, un dittatore.



Il corpo di un uomo, Miles Monroe, vissuto nel 1973, proprietario di un ristorante vegetariano e clarinettista jazz, viene trovato da un gruppo di medici, e tolto dallo stato di ibernazione in cui era stato messo 200 anni prima per errore dopo un'operazione di ulcera duodenale.



Viene risvegliato da un gruppo di...Leggi di più

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