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Citazione dal film L'uomo della pioggia di Rudy Baylor

Che differenza c'è tra un avvocato ed una prostituta? Quando sei morto la prostituta smette di fotterti.

Dal film

L'uomo della pioggia
Rudy Baylor

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Appena laureatosi in giurisprudenza, Rudy Baylor si scontra subito con la realtà dei fatti. Il bisogno di lavorare lo porta a cercare clienti e casi legali ovunque sia possibile, ma ciò significa frequentare tipi di dubbia fama per sbarcare il lunario mentre, allo stesso tempo, vuole combattere le ingiustizie di un sistema che favorisce i ricchi e i potenti. Rudy viene assunto da Bruiser Stone, avvocato legato alla criminalità.

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Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti dove il giorno stai al sole e la sera ti ubriachi e fai l'amore.

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‐ Anonimo ‐

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