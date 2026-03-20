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Citazione dal film L'uomo della pioggia di Rudy Baylor
Rudy Baylor
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Appena laureatosi in giurisprudenza, Rudy Baylor si scontra subito con la realtà dei fatti. Il bisogno di lavorare lo porta a cercare clienti e casi legali ovunque sia possibile, ma ciò significa frequentare tipi di dubbia fama per sbarcare il lunario mentre, allo stesso tempo, vuole combattere le ingiustizie di un sistema che favorisce i ricchi e i potenti. Rudy viene assunto da Bruiser Stone, avvocato legato alla criminalità.
Qui conosce Deck Shifflet, praticante che non ha mai superato l'esame di abilitazione all'albo degli...Leggi di più
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