Aforismi
Citazione dal film Scoop di Sid Waterman

Io di nascita sono di confessione ebraica, poi mi sono convertito al narcisismo.

Dal film

Scoop
Sid Waterman

Questa frase è presente in:

Scoop: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sid Waterman (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:

Frasi del film Scoop Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Woody Allen Scoop su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il giornalista Joe Strombel è appena morto; il suo spirito si trova su una barca assieme ad altri defunti in attesa di essere trasportati nell'aldilà. Dopo aver inutilmente tentato di corrompere la Morte, Strombel si mette a parlare con lo spirito di una donna, segretaria del giovane Peter Lyman, un rampante aristocratico di belle speranze. La donna confida a Strombel una sua convinzione su Lyman: è convinta che il giovane sia in realtà il misterioso killer dei Tarocchi, un serial killer che da qualche tempo sta facendo strage di...Leggi di più

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail