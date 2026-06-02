DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Guardiani della Galassia Vol. 3
- Alto Evoluzionario : Un piano di fuga illuminante, precipitarsi sul suolo di un pianeta che esploderà.
-
- Drax il Distruttore: Cosa sono?
Stakar Ogord: Divise da lavoro della OrgoCorp. Dovete indossarle per spostarvi nella Orgo senza dare nell'occhio.
Drax il Distruttore: Questo non è il mio colore.
Stakar Ogord: Scusa, cosa hai detto?
Drax il Distruttore: Non s'intona ai miei occhi.
Stakar Ogord: Mettila!
- Star-Lord [rivolto a Theel]: Tu! Ehi, sì, tu! Presumo che la passworld sia nell'affare della tua testa?
Alto Evoluzionario: Ti sconsiglio ogni forma di aggressione.
Star-Lord: Ah, hai tempo per me, adesso?
Alto Evoluzionario: Una volta il tuo amico [Rocket] me l'ha fatta. Ho capito l'errore: ho applicato una piccolissima parte delle mie abilità intellettive a mio favore e adesso la gravità stessa assolve ai miei comandi.
Vim: War Pig, adesso. [War Pig parte in volo per catturare Rocket]
Alto Evoluzionario: Avrai trovato la Contro-Terra, familiare.
Star-Lord: La Contro-Terra?
Alto Evoluzionario: Ho visitato il tuo pianeta, molti anni addietro.
Star-Lord: Non più il mio pianeta da tanto tempo.
Alto Evoluzionario: La tua specie aveva... un'indole meravigliosa. Arte, musica e letteratura le migliori di tutto l'universo. La Terra, sarebbe un posto magnifico, se non fosse per l'ignoranza e il bigottismo.
Star-Lord: Okay.
Alto Evoluzionario: Mi ha ispirato a creare la Contro-Terra.
Star-Lord: Non mi interessa.
Alto Evoluzionario: Con le sue virtù, senza il marcio.
Star-Lord: Risparmiami l'ennesimo discorso di uno psicopatico impotente con carenze affettive, che razionalizza il perché vuole conquistare l'universo.
Alto Evoluzionario: Io non voglio conquistare l'universo, lo rendo perfetto.