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Frasi del film Il vampiro del pianeta rosso
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 1
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Chi salva una vita, salva il mondo intero. [dal Talmud]
Itzhak Stern
‐ Schindler's List ‐
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